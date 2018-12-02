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Sarı Yelekliler Paris’te sanat eserlerini parçaladı

Fransa’nın başkenti Paris’te Sarı Yeleklilerin düzenlediği eylemlerde sanat eserlerini parçaladıkları belirtildi.

İHA | 02.12.2018 - 20:32..
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Dünya’nın en çok turist çeken şehri, Fransa’nın başkenti Paris, tüm ülkeyi saran Sarı Yelekler eyleminin en şiddetli yaşandığı yer oldu. Otel rezervasyonlarının yüzde 50’sinin iptal edildi.

SANAT ESERLERİNİ PARÇALADILAR

Paris’in sembolü Zafer Takının eylemciler tarafından yağmalanma görüntüleri ortaya çıktı. Zafer Takının üstüne çıkan göstericilerin grafitlerle anıtı boyadığı, tarihi eserleri kırdığı ve anıtta bulunan hediyelik eşya dükkanını yağmaladığı gözlendi.

Eylemlerin ardından yayınlanan görüntülerde, sanat eserlerinin büyük bir keyifle kırıldığı görülüyor.

MACRON FRANSA'YA DÖNDÜ

Öte yandan, bu sabah Fransa’ya dönen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ilk olarak Zafer Takına gidip Meçhul Asker Mezarı başında saygı duruşunda bulundu.

Sarı Yelekliler Paris’te sanat eserlerini parçaladılar ViDEO

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