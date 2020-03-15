Sarı Yelekliler, polisi korona ile korkuttu

Fransa'da sarı yelekliler, hükümetin koronavirüs salgını nedeniyle 100'den fazla kişinin bir araya geldiği etkinlik ve gösterileri yasaklamasına rağmen eylem yaptı.

Paris'te Montparnasse Bulvarı'nda toplanan yüzlerce gösterici, İtalya Meydanı'na yürüdü. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikaları protesto edildi.

FRANSIZ POLİSİNİN YÜZÜNE ÖKSÜRDÜ

Eylemciler ile polis arasında arbede yaşandı. Polis, çeşitli cisimler atan göstericilere biber gazıyla karşılık verdi.

Fransa'da polislere tüküren Sarı Yelekli gösterici VİDEO

O gerilimden biri amatör kamera tarafından kaydedildi. Bir gösterici, Fransız polislerinin karşısına geçerek defalarca öksürdü.

Polis, sarı yelekli göstericiye güç kullanarak müdahale etti. Ardından ortalık karıştı.

Bu arada, Fransa'da koronavirüs nedeniyle şimdiye kadar 91 kişin hayatını kaybetti.

GÖSTERİLERİN BİLANÇOSU

Akaryakıt zamlarına ve ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, Cumhurbaşkanı Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Eylemler başladığından bu yana 11 kişi yaşamını yitirirken, polisin müdahalesi sonucu 26 kişi gözünü kaybetti, 5 kişinin eli koptu ve yaklaşık 500 kişi yaralandı.