Sarı Yelekliler protestoları Macaristan'a sıçradı

Macar Sendikalar Federasyonu (MaSzSz) Başkanı Laszlo Kordas, başkent Budapeşte'de binlerce işçinin katılımıyla düzenlenen eylem sırasında yaptığı konuşmada, hükümetten, işçilerin çalışma koşullarının iyileştirmesini ve hali hazırda 250 saat olan yıllık fazla mesai süresinin 400 saate çıkarılmasını öngören düzenlemenin iptal edilmesini istediklerini söyledi.

"ÜLKE GENELİNDE YOL KAPAMA EYLEMİ YAPACAĞIZ"

Gelecek yıl için çift rakamlı zam talep ettiklerini belirten Kordas, sendikaların pazartesi günü ülke genelinde yol kapatma eylemi yapacağını dile getirdi.

Liga Sendikaları Eş Başkanı Jozsef Szilagyi de hükümetin, çalışanların hak ve birikimlerini elinden almaya çalıştığını ama sendikaların buna izin vermeyeceğini söyledi.

"AVRUPA'NIN ÇİN'İ OLMAYACAĞIZ"

Macar hükümetinin işçi kanununda yapmak istediği düzenlemenin Avrupa Birliği normlarına uymadığını savunan Szilagyi, hükümetin sendikalarla görüşmeden teklifi tek taraflı parlamentoya sunduğunu ifade etti.

Eylem sırasında protestocular, "Avrupa'nın Çin'i olmayacağız", ''Birlikte köle yasasına karşı'' yazılı dövizler taşıdı.