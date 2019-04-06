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Sarı Yelekliler rota değiştirdi

Şanzelize Caddesi’nde bir araya gelemeyen protestocular, bu hafta Fransa’nın finans merkezi olarak bilinen La Défense’e doğru yürüdü.

İHA | 06.04.2019 - 20:55..
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Fransa’da Sarı Yelekliler protestocuları, 21’nci haftasında hükümetin koyduğu bazı yasaklara rağmen yine sokağa indi.

Hükümetin başta Paris’in ünlü Şanzelize Caddesi olmak üzere Ulusal Meclis, Elysée Sarayı çevresi ve bazı toplu taşıma istasyonlarını protestoculara yasaklaması üzerine eylemciler, bu hafta Republique Meydanı’nda buluştu.

FİNANS MERKEZİNE YÜRÜDÜLER

Meydanı dolduran kalabalık grup daha sonra Paris’in fakir ve göçmenlerin oturduğu semtlerinden geçerek, Fransa’nın finans merkezi olarak bilinen La Défense’e doğru yürüdü.

Sarı Yelekliler rota değiştirdi

Sarı Yelekliler'in La Défense bölgesine yürümesinin sebebinin ise Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Fransız halkı yerine çok uluslu şirketleri koruması, onlardan gereken vergileri almayıp halkın sosyal yardımlarını kesmesi olarak gösterildi.

Sarı Yelekliler rota değiştirdi

138 EURO PARA CEZASI

Polis tarafından yasaklanmasına rağmen Şanzelize Caddesi’ne girmek isteyen Sarı Yelekliler’in öncülerinden Eric Drouet’a, polis tarafından 138 euro para cezası kesildiği açıklandı.

Paris Valiliği tarafından konan yasakları delmeye çalışan 21 kişinin, sabah saatlerinde gözaltına alındığı duyuruldu. Ayrıca, 6 kişinin de otoyollardaki radar cihazlarını yakmaktan yargı önüne çıkarıldığı belirtildi.

Sarı Yelekliler rota değiştirdi

Sarı Yelekliler rota değiştirdi

Sarı Yelekliler rota değiştirdi

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