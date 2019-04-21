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Sarı Yelekliler yağmaya devam ediyor

Fransa'da 23. haftasına giren Sarı Yelekliler eylemlerinde, göstericiler yağmaya da devam ediyor.

Haber Merkezi | 21.04.2019 - 09:06..
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Sarı Yelekliler yağmaya devam ediyor

Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 23. haftada da devam etti.

YAĞMAYA DEVAM

Göstericiler her hafta olduğu gibi bu haftada marketleri, mağazaları yağmaladı. Görüntülerdeki eylemciler girdikleri marketten aldıklarının paralarını ödemeden dışarı çıkıyor. Market çalışanın engel olma çabası ise yetersiz kalıyor.

2 BİNDEN FAZLA KİŞİ YARALANDI

Sarı yeleklilerin eylemleri, 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor. Hükümetin açıkladığı verilere göre, gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı. Eylemlerde 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alınırken, bine yakın göstericiye hapis cezası verildi.

Sarı Yelekliler yağmaya devam ediyor ViDEO

Sarı Yelekliler yağmaya devam ediyor

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