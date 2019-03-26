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Sarı Yelekliler'den Fransa'ya 200 milyon euroluk zarar

Fransız yerel basınında yer alan haberlere göre, Sarı Yelekler'in 16 Mart'ta başkent Paris'te düzenlediği gösteri nedeniyle mağaza ve restoranlarda 200 milyon euroluk hasar oluştu.

Haber Merkezi | 26.03.2019 - 21:39..
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Sarı Yelekliler'den Fransa'ya 200 milyon euroluk zarar

Fransa'da Sarı Yelekliler'in eylemleri devam ediyor. Her haftasonu Paris meydanlarına çıkan göstericiler, alanda bulunan binalara zarar veriyor, yağmalama faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Sarı Yelekliler'den Fransa'ya 200 milyon euroluk zarar

Sarı Yelekliler'den Fransa'ya 200 milyon euroluk zarar

Geçtiğimiz haftasonu gerçekleştirilen eylemlerde 91 mağaza ve restoran yağmaladığı, bir çok iş yerinin camlarını kırdıkları belirtildi. Eylemcilerin 200 milyon euroluk zarar verdiği açıklandı.

Sarı Yelekliler'den Fransa'ya 200 milyon euroluk zarar

Sarı Yelekliler'den Fransa'ya 200 milyon euroluk zarar


200 MİLYON EUROLUK FATURA

Fransız yerel basınında yer alan haberlere göre, Sarı Yelekler'in 16 Mart'ta başkent Paris'te düzenlediği gösteri nedeniyle mağaza ve restoranlarda 200 milyon euroluk hasar oluştu. Hasarın çoğunluğunu ise yağma ve yıkım olayları meydana getirdi.

Sarı Yelekliler'den Fransa'ya 200 milyon euroluk zarar

Sarı Yelekliler'den Fransa'ya 200 milyon euroluk zarar

Eylemde, Champs-Elysees Caddesi çevresinde bir binanın zemin katında bulunan bankada yangın çıkmış, alevlerin üst katlara sıçradığı yangında ikisi polis 11 kişi hafif yaralanmıştı. Gösteride 192 kişi gözaltına alınmış, 17'si polis 42 kişi yaralanmıştı.

Sarı Yelekliler'den Fransa'ya 200 milyon euroluk zarar

Sarı Yelekliler'den Fransa'ya 200 milyon euroluk zarar

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