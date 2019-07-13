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Sarı Yelekliler'den sonra Kara Yelekliler de eylemde

Sarı Yelekliler'den esinlenen Kara Yelekliler, belgesiz göçmenler için Pantheon'u bastı.

AA | 13.07.2019 - 02:27..
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Fransa'da Ile-de-France bölgesinde sokaklarda ya da sığınma evlerinde yaşayan ve Sarı Yelekliler hareketinden esinlenerek kurulan Kara Yelekliler Paris'in önemli anıtlarından Pantheon'u işgal ettiklerini duyurdu.

Pantheon'da yüzlerce belgesiz göçmenle bir araya gelen Kara Yelekliler,  Başbakan Edouard Philippe'ten randevu isteyen göçmenler durumlarının yasallaşması talebinde bulundu.

Sarı Yelekliler'den sonra Kara Yelekliler de eylemde

"KARA YELEKLİLER BELGE İSTİYOR"

Yaklaşık yedi yüz kişinin toplandığı gösteriye "Chapelle Ayakta" hareketi öncülük etti.

Kalabalık "Kara Yelekliler belgelerini istiyor!" sloganı atarak bina önünde protestolarını sürdürdü.

Polis kontrolündeki grup yayınladığı basın açıklamasında "herkes için lojman ve belge" talebinde bulundu.

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