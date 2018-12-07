Sarı Yeleklileri bastıramayan hükümet orduyu devreye soktu

Fransa'da, 17 Kasım tarihinden bu yana göstericiler özellikle, hafta sonları olmak üzere Paris merkezli eylemler gerçekleştiriyor.

Geçtiğimiz cumartesi ve pazar günleri şiddet eylemlerinin arttığı Paris'te, hükümet uzlaşı için adımlarını attı ancak "Sarı Yelekliler" bu durumdan memnun değil. Cumartesi günü eylemlerin şiddetlenmesi beklenirken, askerler sokağa inmek için hazırlıklara başladı.

PARİS SOKAKLARINDA ASKERİ ARAÇLAR

Cumartesi günü sokaklara dökülecek on binlerce Fransız için hükümet, orduyu devreye soktu. Polis şiddetinin son noktaya geldiği ülkede, şiddet olaylarının daha fazla artmasından endişe ediliyor.

Hükümet, önlem olarak Fransa sokaklarını askeri araçlarla doldurdu.

KÜÇÜK OHAL BAŞLADI

Cumartesi günü meydana gelecek olan olası eylemlere karşı tüm önlemleri üst düzeye çıkartan hükümet askerleri sokaklara saldı. Her köşe başı askeri ve zırhlı araçlarla tutulurken olası eylemlere karşı asker ve hükümet teyakkuz halined bekliyor.

"EKMEĞİN KENDİSİNİ İSTİYORUZ"

Macron'dan istifa bekleyen ve hükümetin adımına karşılık "Ekmek kırıntısı değil ekmeğin kendisini istiyoruz" diyen "Sarı Yelekliler" eylemleri bırakmayacağını açıklayarak cumartesi günü için dev miting çağrısı yapmıştı.