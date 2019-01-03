Sarı Yelekliler'in gösterilerinde 216 kişi tutuklandı

Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre, Sarı Yeleklilerin gösterilerinde ülke genelinde çıkan olaylarda bin 567'si Paris'te olmak üzere 4 bin 570 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 216'sı tutuklanırken, 697 kişinin davasının devam ettiği belirtildi.

Sarı Yelekliler'in gösterilerinde polisle eylemciler zaman zaman çatıştı, araçlar ateşe verildi, mağazalar yağmalandı, sokaklar karıştı.

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emanuel Macron yönetimine yönelik öfkeye ve isyana dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

17 KASIM'DAN BU YANA 10 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Sarı Yelekliler, bunun yanı sıra hayatlarını yakından ilgilendirecek konuların ve çıkacak yasaların referandum yoluyla halka sorulmasını istiyor.

Gösterilerde şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybetti, binden fazla kişi yaralandı.