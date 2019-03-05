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Sarı Yelekliler'in gösterilerinde polis şiddeti bilançosu

Fransa'da 17 Kasım 2018'den bu yana devam eden Sarı Yelekliler'in gösterilerinde, polisin kullandığı biber gazı kapsülünün isabet etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 368 kişi yaralandı.

AA | 05.03.2019 - 17:55..
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Sarı Yelekliler'in gösterilerinde polis şiddeti bilançosu

Fransa'da üç aydan fazladır devam eden Sarı Yelekliler'in eylemlerinde, polisin kullandığı biber gazı kapsülü 1 kişinin yaşamını yitirmesine ve 368 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Sarı Yelekliler'in gösterilerinde polis şiddeti bilançosu

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Mediapart internet sitesi, protestolarda hükümetin gerekliliğini savunduğu biber gazı nedeniyle ölen ve yaralananların sayısını açıkladı.

Buna göre eylemlerde; biber gazı kapsülünün isabet etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişinin eli koptu, 21 kişi gözünü kaybetti, 204 kişi başından, 13 kişi elinden, 41 kişi gövdesinden, 68 kişi bacaklarından ve 16 kişi belinden yaralandı.

Sarı Yelekliler'in gösterilerinde polis şiddeti bilançosu

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GAZETECİ VE ÖĞRENCİLERE SALDIRILAR

Yaralananların 56'sının gazeteci ve 37'sinin lise öğrencisi olduğu belirtilirken polisin, 80 hakaret ve basın özgürlüğü ihlalinde bulunduğu kaydedildi.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Fransa'ya, Sarı Yelekliler'in eylemlerinde insan haklarına daha saygılı olma, barışçıl gösteri özgürlüğüne aşırı kısıtlamalar getirmeme ve biber gazı kullanımını yasaklama çağrısında bulunmuştu.

Sarı Yelekliler'in gösterilerinde polis şiddeti bilançosu

Mijatovic, eylemlerde yaralanan kişi sayısının yüksek ve ciddi yaralanmalar olması dikkate alındığında, polisin kamu düzenini sağlamak için uyguladığı yöntemin insan haklarına uygunluğunun sorgulanması gerektiğini belirtmişti.

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HAPİS CEZASI VE GÖZALTI

İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Lunez, Ulusal Polis Soruşturma Birimince polisin, Sarı Yelekliler'in gösterilerinde şiddet uyguladığı şüphesiyle 140 soruşturma başlatıldığını söylemişti.

Fransız hükümeti, protestolarda kamu düzenini sağlamak için polisin biber gazı kullanması gerektiğini savunuyor.

Sarı Yelekliler'in gösterilerinde polis şiddeti bilançosu

Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşıtlığa dönüşen Sarı Yelekliler'in eylemleri, 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Hükümetin paylaştığı rakamlara göre gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alındı ve bin 796'den fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.

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