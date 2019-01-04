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Sarı Yelekliler'in lideri gözaltında

Fransız polisi; Sarı Yelekliler'in öncü ismi Eric Drouet'i gözaltına aldığını duyurdu. Gerekçe olarak da izinsiz gösteri düzenlemek olarak açıklandı.

AA | 04.01.2019 - 09:55..
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Fransa'da, akaryakıt vergisi zammı nedeniyle uzun zamandır protesto gösterileri düzenliyor. Fransız Hükümeti, Sarı Yelekliler'i durduramadığı için çareyi liderlerini gözaltına almakta buldu.

Sarı Yelekliler'in lideri gözaltında

15 ŞUBAT'TA YARGILANACAK

Paris Savcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün akşam Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nin yakınındaki Concorde Meydanı'nda düzenlediği gösteri sırasında gözaltına alınan Drouet, "izinsiz eylem yaptığı" gerekçe gösterilerek 15 Şubat'ta yargılanacak.

GÖSTERİLER DEVAM EDECEK

Akşam saatlerinde serbest bırakılan 33 yaşındaki nakliye şoförü Drouet, basına yaptığı açıklamada, yaşananların hepsinin siyasi gerekçelere dayandığını belirtti. Sorgusunda, üst düzey yetkililerinin bulunmasına anlam veremediğini söyleyen Eric Drouet, gösterilerin devam edeceğini vurguladı.

Sarı Yelekliler'in lideri gözaltında

EKONOMİ BAKANI GÖZALTINI SAVUNDU

Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, bu sabah France Inter radyosuna yaptığı açıklamada, izinsiz gösteri yapan kişinin hukuk devletine saygısı kalmadığı anlamına geldiğini belirterek, Drouet'nin gözaltına alınmasının doğru olduğunu savundu. Eric Drouet'nin avukatı Kheops Lara, dün gece yaptığı açıklamada, müvekkilinin keyfi ve haksız nedenlerle gözaltına alındığını belirtmişti.

"HALKIN SÖZCÜLERİNİ RAHAT BIRAKIN"

Muhalefet partileri de Drouet'nin gözaltına alınmasına tepki göstermişti. Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa hareketinin lideri Jean-Luc Melenchon, dün akşam sosyal medya hesabından, "Eric Drouet yeniden gözaltına alındı. Neden? Bu gücün suistimal edilmesidir. Politik bir polis, Sarı Yelekliler'in önderlerini hedefliyor ve taciz ediyor. Sarı yelekliler'e karşı şiddet, tutuklama ve gözaltı artık yeter. Eric Drouet'yi serbest bırakın. Halkın sözcülerini rahat bırakın." mesajını paylaşmıştı.

Sarı Yelekliler'in lideri gözaltında

"MACRON OTORİTER HALE GELİYOR"

Aşırı sağcı Vatanseverler Partisi'nin lideri Florian Philippot, dün yaptığı açıklamada, Drouet'nin gözaltına alınmasının şoke edici olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin gittikçe daha da otoriter hale geldiğini savunmuştu.

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