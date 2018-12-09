taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3026
Euro
6.0411
Altın
1248.58
Borsa
93699.49
Gram Altın
212.933

Sarı Yelekliler'in piyano çalan adamı

Ülkemizde yaşanan bazı senaryolar Fransa'daki Sarı Yelekliler protestosunda tekrarlanıyor.

Haber Merkezi | 09.12.2018 - 09:24..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Sarı Yelekliler'in piyano çalan adamı

Sarı Yelekliler'in protestolarınde her gün yüzlerce gözaltı, yaralanma haberleri dünya basınının gündemine oturuyor.

Bu sırada ülkemizde zamanında yaşanan kötü senaryoların kopyasını Fransa'da görüyoruz.

SENARYOLAR KOPYALANIYOR

Ülkemizde bir dönem gündem olan 'duran adam' sembolünün aynısını Fransa'daki olaylarda, yakın mesafeden yüzüne gaz sıkılan Kırmızılı Kadın sembolünü de Belçika'da gördük.

Her geçen gün benzer sembolleri AB'de görürken, bunlardan yenisine Piyano Çalan Adam sembolü eklendi.

Sarı Yelekliler'in piyano çalan adamı ViDEO

Sarı Yelekliler'in piyano çalan adamı

Sarı Yelekliler'in piyano çalan adamı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump: Fransa sokaklarında benim ismimi haykırıyorlar

Trump: Fransa sokaklarında benim ismimi haykırıyorlar

58
Sarı Yelekliler protestoları Macaristan'a sıçradı

Sarı Yelekliler protestoları Macaristan'a sıçradı

41
Beykoz’da soyguncu, kuyumcuya yakalandı

Beykoz’da soyguncu, kuyumcuya yakalandı

10
İstanbul Havalimanı'ndan 40 bin yolcu uçtu

İstanbul Havalimanı'ndan 40 bin yolcu uçtu

19
CHP, hapis cezası alan HDP'lilere üzülüyor

CHP, hapis cezası alan HDP'lilere üzülüyor

13
Galatasaray'da düşüş devam ediyor

Galatasaray'da düşüş devam ediyor

23
Dansçı Cem Demir, balkondan düşerek hayatını kaybetti

Dansçı Cem Demir, balkondan düşerek hayatını kaybetti

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir