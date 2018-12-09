Sarı Yelekliler'in protestolarınde her gün yüzlerce gözaltı, yaralanma haberleri dünya basınının gündemine oturuyor.
Bu sırada ülkemizde zamanında yaşanan kötü senaryoların kopyasını Fransa'da görüyoruz.
SENARYOLAR KOPYALANIYOR
Ülkemizde bir dönem gündem olan 'duran adam' sembolünün aynısını Fransa'daki olaylarda, yakın mesafeden yüzüne gaz sıkılan Kırmızılı Kadın sembolünü de Belçika'da gördük.
Her geçen gün benzer sembolleri AB'de görürken, bunlardan yenisine Piyano Çalan Adam sembolü eklendi.
Sarı Yelekliler'in piyano çalan adamı ViDEO