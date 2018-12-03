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Sarı yeleklilerin protestolarına öğrenciler de katıldı

Akaryakıt zammını protesto etmek için sokaklara çıkan sarı yeleklilerin protestolarına lise öğrencileri de katıldı.

İHA | 03.12.2018 - 21:04..
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Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin akaryakıta getirdiği ek zamları protesto eden Sarı Yelekliler’e öğrenciler de katıldı. Binlerce lise öğrencisi, eğitim reformlarını protesto etti.

"BİZİM DE BİR KAÇ SENE SONRA BENZİN ALMAMIZ GEREKECEK"

Çöp kutularını ateşe verip "Macron istifa" sloganları atan öğrencilere polis göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Gösterilere katılan bir lise öğrencisi, "Lise ve üniversite reformuna karşıyız. Biz de Sarı Yelekliler hareketine katılıyoruz, çünkü geleceğimizden endişeleniyoruz" derken, bir diğer öğrenci de, "Bizim de bir veya iki yıl içinde benzin almamız gerekecek. Eğitim alıyoruz ama sonunda hiçbir şey elde etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÇOĞU ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

Gösterilerde 2 öğrenci ve bir polisin yaralandığı bildirildi. Polis onlarca öğrenciyi polis arabalarına zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına aldı. Fransa Milli Eğitim Bakanlığı, eylemler nedeniyle yüzlerce lisede eğitime ara verildiğini açıkladı.

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