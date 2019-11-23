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Sultangazi'de doktorları kahvaltıda yakalayan hasta

Bir hasta muayene olmak için geldiği sağlık ocağında, doktorları mesai saati içerisinde kahvaltı yaparken buldu.

İHA | 23.11.2019 - 20:21..
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İstanbul Sultangazi’deki Cebeci Sağlık Ocağı'na gelen bir vatandaş, önceden randevu almasına rağmen ve kendisiyle birlikte birçok hastanın da zamanında muayene olamamasının kaynağını araştırmaya başladı.

Vatandaş, doktorların hastalara bakmak yerine kahvaltı yaptıklarını iddia etti.

O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaş, doktorların yanına giderek kahvaltı yaptıklarını cep telefonu ile görüntüledi. İddiaya göre, sağlık ocağına gelen bir vatandaş, sıra almak için görevli memurun yanına gitti.

Sultangazi'de doktorları kahvaltıda yakalayan hasta

"AŞAĞIDA KAHVALTI YAPIYORLAR"

O esnada diğer hastaların doktorları beklediğini gördü.

Bekleyen hastalardan birisine "Neden bekliyorsunuz?" demesi üzerine "Aşağıda kahvaltı yapıyorlar" cevabını aldı. Bunun üzerine vatandaş cep telefonu ile video çekmeye başladı.

Hastalar, doktorların kahvaltısının bitmesini bekliyor VİDEO

Cep telefonu kamerasıyla girdiği odada bulunan doktorlara “Sizin kahvaltı saatiniz var mı?” diye soran kişiye, doktorlardan birisi "yok" cevabını verdi.

Sultangazi'de doktorları kahvaltıda yakalayan hasta

"SİZİ DAVA EDECEĞİM"

Odada bulunan doktorlardan birisi "Hastalarımızı bitirdik. Benim hastam yok"cevabını verdi. O anları görüntülediği esnada bir doktor, "Burayı çekmeye hakkınız yok, sizi dava edeceğim" demesi üzerine vatandaş "Ben de size dava açacağım" dedi.

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