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Sarıgöl’de traktör kazası: 1 ölü

Bir traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 09.08.2019 - 19:20..
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Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Ahmetağa Mahallesi Kır mevkiinde kaza meydana geldi.

Orhan Özvural (62) yönetimindeki 45 ABL 561 plakalı traktörü ile kendine ait tarlada çalıştığı esnada sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu traktörün hakimiyetini kaybederek sağ tarafına devirmesi sonucu kaza oldu.

KURTARILAMADI

Kazada yaralanan traktör sürücüsü Orhan Özvural, çevredeki vatandaşların yardımıyla Sarıgöl Devlet Hastanesine getirildi. Yapılan müdahalelere rağmen sürücü hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Sarıgöl’de traktör kazası: 1 ölü

Sarıgöl’de traktör kazası: 1 ölü

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