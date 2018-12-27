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Sarıkamış 9. Komando Taburu Şanlıurfa'ya uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesinde gerçekleştireceği operasyonlarda hazır bulunmak üzere Sarıkamış Tugay Komutanlığına bağlı 9'uncu Komando Taburu Şanlıurfa'ya doğru yol aldı.

AA | 27.12.2018 - 20:07..
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Sarıkamış 9. Komando Taburu Şanlıurfa'ya uğurlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın  gerçekleştirdiği telefon trafiği neticesinde ABD Suriye'den çekileceğini ilan etmişti.

TSK'nın da bu yöndeki sınırötesi harekatına yönelik faaliyetleri hızla devam ediyor.

SARIKAMIŞ KOMANDO TABURU DA GÖREVDE YER ALACAK

TSK'nın bölgeye yönelik yürüttüğü sevkiyatlar devam ediyor. Sarıkamış 9'uncu Komando Taburu Bölgenin YPG'lilerden tahliyesi için planlanan operasyona dahil oldu.

Sarıkamış 9. Komando Taburu Şanlıurfa'ya uğurlandı

Sarıkamış 9'uncu Komando Tugay Komutanlığına bağlı askerler sınır ötesi yolculuğuna çıkmak için havalimanına geldi. Komando Marşı'nı okuyan askerler daha sonra 2 askeri uçakla Şanlıurfa'ya hareket etti.

Sarıkamış 9. Komando Taburu Şanlıurfa'ya uğurlandı

Sarıkamış 9. Komando Taburu Şanlıurfa'ya uğurlandı

ASKER VE TANK SEVKİYATI BAŞLAMIŞTI

Sınır ve  iç güvenliği tehdit eden Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarına karşı TSK, çeşitli şehirlerinden sınır ötesine asker, tank ve zırhlı araç sevkiyatı başlatarak bölgenin temizliği konusunda kararlı olduğunu gösterdi.

Sarıkamış 9. Komando Taburu Şanlıurfa'ya uğurlandı

Sarıkamış 9. Komando Taburu Şanlıurfa'ya uğurlandı

Sarıkamış 9. Komando Taburu Şanlıurfa'ya uğurlandı

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