Sarıkamış 9. Komando Taburu Şanlıurfa'ya uğurlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın gerçekleştirdiği telefon trafiği neticesinde ABD Suriye'den çekileceğini ilan etmişti.

TSK'nın da bu yöndeki sınırötesi harekatına yönelik faaliyetleri hızla devam ediyor.

SARIKAMIŞ KOMANDO TABURU DA GÖREVDE YER ALACAK

TSK'nın bölgeye yönelik yürüttüğü sevkiyatlar devam ediyor. Sarıkamış 9'uncu Komando Taburu Bölgenin YPG'lilerden tahliyesi için planlanan operasyona dahil oldu.

Sarıkamış 9'uncu Komando Tugay Komutanlığına bağlı askerler sınır ötesi yolculuğuna çıkmak için havalimanına geldi. Komando Marşı'nı okuyan askerler daha sonra 2 askeri uçakla Şanlıurfa'ya hareket etti.

ASKER VE TANK SEVKİYATI BAŞLAMIŞTI

Sınır ve iç güvenliği tehdit eden Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarına karşı TSK, çeşitli şehirlerinden sınır ötesine asker, tank ve zırhlı araç sevkiyatı başlatarak bölgenin temizliği konusunda kararlı olduğunu gösterdi.