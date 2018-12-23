Sarıkamış şehitleri anıldı

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen programa, Vali Okay Memiş, Şenkaya Kaymakamı Aziz Gölbaşı, Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan ve kurum müdürlerinin yanı sıra ülkelerinin bayraklarını taşıyan Türkiye, Suriye, Filistin, Lübnan ve Mısır'dan izciler de katıldı.

Çok sayıda vatandaşın, Türk bayraklarıyla meydanı doldurmasının ardından program başladı.

Mehteran takımının gösteri yaptığı, öğrencilerin şiirler okuduğu etkinlikte, bir asker, sancağı göndere çektikten sonra bir caminin minaresine çıkarak ezan okudu.

KAYNAK YAYLA ŞEHİTLİĞİ'NE ZİYARET

Protokol konuşmalarıyla devam eden program, katılımcıların, aynı ilçede yer alan ve Sarıkamış Harekatı sırasında Allahuekber Dağları'nda şehit düşen askerlerin mezarının da olduğu Kaynak Yayla Şehitliği'ni ziyaretiyle son buldu.

Etkinliğe katılan komando ve izciler, söz konusu şehitlikte 2 gün saygı nöbeti tutacak.

Öte yandan, Şenkaya Jandarma Komando Komutanlığı'nda görev yapan askerlerin de etkinliğin yapıldığı alan ve çevresinde güvenlik önlemi aldığı gözlendi.