taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3048
Euro
6.0554
Altın
1261.2
Borsa
92084.84
Gram Altın
215.201

Sarıkamış şehitleri anıldı

Erzurum'da, Enver Paşa komutasındaki 90 bin askerimizin şehit düştüğü, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Haber Merkezi | 23.12.2018 - 14:58..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen programa, Vali Okay Memiş, Şenkaya Kaymakamı Aziz Gölbaşı, Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan ve kurum müdürlerinin yanı sıra ülkelerinin bayraklarını taşıyan Türkiye, Suriye, Filistin, Lübnan ve Mısır'dan izciler de katıldı.

Çok sayıda vatandaşın, Türk bayraklarıyla meydanı doldurmasının ardından program başladı.

Sarıkamış şehitleri anıldı

Mehteran takımının gösteri yaptığı, öğrencilerin şiirler okuduğu etkinlikte, bir asker, sancağı göndere çektikten sonra bir caminin minaresine çıkarak ezan okudu.

KAYNAK YAYLA ŞEHİTLİĞİ'NE ZİYARET

Protokol konuşmalarıyla devam eden program, katılımcıların, aynı ilçede yer alan ve Sarıkamış Harekatı sırasında Allahuekber Dağları'nda şehit düşen askerlerin mezarının da olduğu Kaynak Yayla Şehitliği'ni ziyaretiyle son buldu.

Sarıkamış şehitleri anıldı

Etkinliğe katılan komando ve izciler, söz konusu şehitlikte 2 gün saygı nöbeti tutacak.

Öte yandan, Şenkaya Jandarma Komando Komutanlığı'nda görev yapan askerlerin de etkinliğin yapıldığı alan ve çevresinde güvenlik önlemi aldığı gözlendi.

Sarıkamış şehitleri anıldı

Sarıkamış şehitleri anıldı

Sarıkamış şehitleri anıldı

Sarıkamış şehitleri anıldı

Sarıkamış şehitleri anıldı

Sarıkamış şehitleri anıldı

Sarıkamış şehitleri anıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Metin Akpınar adliyeye götürüldü

Metin Akpınar adliyeye götürüldü

485
Trump'tan Erdoğan'a: Suriye sizindir

Trump'tan Erdoğan'a: Suriye sizindir

101
Lüks düşkünü CHP'li başkandan Kılıçdaroğlu'na teşekkür

Lüks düşkünü CHP'li başkandan Kılıçdaroğlu'na teşekkür

65
Muhalefet hazine yardımlarını beğenmedi

Muhalefet hazine yardımlarını beğenmedi

271
Benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan düşüş

Benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan düşüş

162
National Interest: Savaş çıkma olasılığı yüksek bölgeler

National Interest: Savaş çıkma olasılığı yüksek bölgeler

43
Trump: Askerlerimiz eve dönüyor

Trump: Askerlerimiz eve dönüyor

63
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir