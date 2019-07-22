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Sarıkamış’ta araç şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yoldan çıkarak şarampole devrildi.

İHA | 22.07.2019 - 14:51..
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Sarıkamış-Horasan karayolunda M.G.’nin sevk idaresindeki araç, Horasan istikametine seyir halindeyken, Taşlıgüney mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı.

Kazada, araç sürücüsü M.G. ile araçta yolcu olarak bulunan N.G. yaralandı.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Horasan Devlet Hastanesi’ne sevk etti.
Horasan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralılardan M.G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

N.G. ise hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralının durumun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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