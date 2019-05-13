Sarıkamış'ta baharın her rengi yaşanıyor

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mayıs ayında kış ve baharın tüm güzelliği bir arada yaşanıyor.

RENGARENK ÇİÇEKLER, DOYUMSUZ MANZARA

Sarıçam ormanlarıyla çevrili ilçede, mayıs ayının ortalarına yaklaşılan bugünlerde, bir yandan karla kaplı ormanlar ile kar sularının coşturduğu dereler, diğer yandan ilkbaharın güzelliklerini sergileyen rengarenk çiçekler, kelebekler doyumsuz manzaralar oluşturuyor. Kara leylekler de sularda yiyecek arıyor.

Sarıkamış’ta mayıs ayında kış ile bahar bir arada VİDEO



Öte yandan kar sularıyla oluşan Keklik Şelalesi ise muhteşem görüntüsüyle büyülüyor.

"DOĞAYLA BİRLİKTE YAŞIYORUZ"

Doğasever Şenay Vanlı, Sarıkamış'ın bütün mevsimlerin bir anda yaşandığı ilgi çekici bir yer olduğunu söyledi. Vanlı, "İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki 2 bin 368 rakımlı Aşıt Tepe'de Sarıçam ormanları, çiçekler, karlar, arılar, kelebekler... Doğayla birlikte yaşıyoruz. Sarıkamış dört mevsimin bir arada yaşandığı çok güzel bir yerdir." dedi.