Sarıkamış'ta bekçiyle ayının oyunu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, geçtiğimiz günlerde bir şantiyede her sabah erken saatlerde ve gece gelen boz ayı, yemek çadırına girerek karnını doyurmaya çalışmıştı.

Ayıyı bölgeden uzaklaştırmak isteyen inşaat bekçisi her türlü çabayı göstermişti.

AYNI AYI YİNE GELDİ

Bekçi şantiyede top oynadığı sırada aynı ayı tekrar oraya geldi. Şantiye bekçisi Mustafa Serhat Nar, topu gelen ayıya attı ve ayı topu görünce hemen topa gelerek bekçi ile top oynamaya başladı o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

BEKÇİYLE AYININ DİYALOĞU KAMERADA

Daha sonra sevimli boz ayı topu alarak bekçiden uzaklaşmaya başlayınca bekçi “ulan topu getir, topu götürme” diye dert yandı. Bekçi ile ayının diyaloğu izleyenleri güldürdü. Ayı ile bekçinin top oynama mücadelesi cep telefonuyla kaydedildi.

Bir süre sonra sevimli boz ayı topu alarak bölgeden uzaklaştı.

Ayıyla top oynamaya çalışan bekçi