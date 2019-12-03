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Sarımsak fiyatı el yakıyor

Geçen yıl kilogramı 5 liraya satın alınabilen sarımsak, bu yıl 45 liradan alıcı buluyor.

İHA | 03.12.2019 - 10:51..
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Yararları saymakla bitmeyen mutfakların vazgeçilmezi sarımsağın fiyatı, cep yakmaya başladı. Yetkililer, bunun nedenini ise üretim azlığı olarak açıkladı.

Sarımsak fiyatı el yakıyor

45 LİRAYA SATILIYOR

Geçen yıl kilogramı 5 TL'ye satılan sarımsak, bu yıl 45 TL'den satılıyor. Kiloyla almak yerine vatandaşlar, taneyle satın alıyor.

NEDENİ ÜRETİM AZLIĞI

Sivas'ta kent merkezi Çarşıbaşı Mahallesi'nde bulunan perakende sebze halinde esnaflık yapan Sami Çelik, “Üretim azlığı nedeniyle fiyatlar bu yıl oldukça astronomik rakamlara yükseldi. Şu anda ilimizde sarımsak fiyatları 35 ve 45 TL arasında değişiyor. Tabii bu fiyatlar sarımsağın üretim bölgesine göre değişiyor. Sivas’ta satılan sarımsaklar genelde Tokat, Çorum, Kastamonu gibi yakın çevre illerden geliyor. Geçen yıl tabiri caiz ise sarımsak fiyatları yerlerde sürünüyordu 4 TL’ye, 5 TL’ye perakende sarımsak satılıyordu.” dedi.

Sarımsak fiyatı el yakıyor

"BİR ŞEYLER YAPMALI"

Sarımsak almak için sebze halinde alışveriş yapan Ömer Çelikçioğlu, “Fiyatlar bayağı pahalı, fakat yetişme şeklini ben de biliyorum. Sarımsak iklimlere göre yetiştiği için esnaf da aldığı fiyata satıyor herhalde mutlaka elinden geldiğince üstünde az bir fiyat koyarak satıyor. Buna devlet eğer bir şeyler yapabilecekse yapmalıdır.” dedi.

Sarımsak fiyatı el yakıyor

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