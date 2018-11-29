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Sarıyer Rumeli Kavağı’nda yoğun yağış sonrası yol çöktü.

Dün Bodrum'da, bugün Sarıyer'de benzer görüntüler oluştu.

İHA | 29.11.2018 - 09:39..
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CHP'li belediyelere emanet edilen ilçe ve semtlerde, altyapıda sık sık sorunlar oluşuyor. Vatandaşın isyan ettiği sorunlardan biri de yolların çökmesi ve boruların patlaması.

SARIYER'DE YOL ÇÖKTÜ

Sarıyer Rumeli Kavağı’nda bugün, yoğun yağış sonrası, yol çöktü. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi gönderildi.

Sarıyer Rumeli Kavağı’nda yoğun yağış sonrası yol çöktü.

Sarıyer Rumeli Kavağı’nda yoğun yağış sonrası yol çöktü.

BODRUM'DA DA BENZER GÖRÜNTÜLER

Dün de Bodrum'da benzer görüntüler yaşanmıştı. Gölköy Mahallesi girişinde içme su boru hattında patlama meydana geldi. Ana su hattının patlamasıyla birlikte asfalt yerinden söküldü.

Patlama olan noktada 4 metre derinliğinde 15 metre uzunluğunda çukur açıldı. Çevre yolundan meydana gelen patlamada şans eseri ölen ve yaralanan olmadı.

Sarıyer Rumeli Kavağı’nda yoğun yağış sonrası yol çöktü.

Sarıyer Rumeli Kavağı’nda yoğun yağış sonrası yol çöktü.

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