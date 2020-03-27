Sarıyer sahilde evde kal uyarılarına rağmen balık tuttular

Koronavirüsle mücadele kapsamında yetkililerin, "evde kal " uyarıları devam ediyor.

Kimi vatandaşlar bu yasağa uyum sağlarken, bazı kişiler uyarılara kulak vermiyor.

UYARILARI DİNLEMEYİP BALIK TUTTULAR

İstanbul Sarıyer'de Kireçburnu sahilinde vatandaşlar, tüm uyarılara rağmen balık tutarken görüldü.

Zabıta ekiplerince uyarılan vatandaşların bir kısmı evlerine dönerken, bazı balıkçılar olta atmaya devam etti.

Sarıyer sahilinde evde kal uyarılarına direnen balıkçılar

"ÖLMEKTEN DAHA İYİSİ Mİ VAR"

Deniz kenarında virüs bulaşmayacağını düşündüğü için balığa çıktığını belirten Kenan Harşitlioğlu, “Madem evde kal, ben evde kalacağım ne yapacağım evde? 2 gün, 3 gün, 4 gün evde kalıyorsun canın sıkılıyor, patlıyorsun sıkıntıdan. Ölmekten daha iyisi mi var. Böyle daha iyi, evde ölüyorsun bu sefer. Değişen bir şey yok ki. Kimden kaparsam kaparım ama evde de aynı şekilde." dedi.

"MADEM ÖYLE TAMAMEN YASAK OLSUN"

Yasağın tamamen gelmesini belirten Harşitlioğlu, "Deniz kenarında nerede kapacaksın virüsü. Bu işin 1 metre mesafesi var. Benimle onun arasında 5 metre mesafe var. Nereden buluşacak bu virüs bana? Madem öyle komple yasak de, o zaman başımın üstünde yeri var. İnsanları bu kadar korkutmasınlar. İnsanlar artık yan yana gelince ‘Öhö’ diyor, kaçmaya başlıyorlar. Ne olacak kardeşim yani” diyerek zabıtalara direndi.

"UYARILARA UYMAK MECBURİYETİNDEYİZ"

Sarıyer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin “sosyal mesafe” ve “evinize dönün” uyarılarını dinleyip evine dönen bazı balıkçılar, “Uyarılara uymak mecburiyetindeyiz. Evde otur otur ne yapalım. İş yok, bir şey yok. Ama haklı devletimiz. Onlar da insanların sağlığını düşünüyor.” dedi.