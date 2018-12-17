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Sarıyer Tarabya sahilinde ölü yunus bulundu

Sahil kenarında dün akşam balık tutanlar denizde ters dönmüş yunusu fark etti. Denizden çıkarılan 1.5 metrelik yunusun ölü olduğu anlaşıldı.

DHA | 17.12.2018 - 09:35..
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Sahil kenarında dün akşam balık tutanlar denizde ters dönmüş yunusu fark ederek durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi ters dönmüş yunusu denizden  sahile çıkardı. Yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki yunusun öldüğü anlaşıldı.

Sahilde balık tutan ve yürüyüş yapanların bazıları yunusun fotoğraflarını çekti, bazıları da yaklaşarak elleriyle dokundu. Göz kısımlarında kan bulunan yunus, daha sonra çevredekiler tarafından tekrar denize atıldı.

Sarıyer Tarabya sahilinde ölü yunus bulundu

"GÖZÜNDEN YARALANMIŞ AMA NE YARASI OLDUĞU BELLİ DEĞİL"

Tarabya sahilinde balık tuttuğunu söyleyen Zeki Gökay, “Kıyıya çıkmış hayvan, gözünden yaralanmış. Ama ne yarası olduğu belli değil. Ben burada balık tutuyordum. Yunus kıyıya doğru geldi. Sahil güvenlik geldi kıyıya çıkardı.” dedi.

Sarıyer Tarabya sahilinde ölü yunus bulundu

ÇOK ÜZÜLDÜM İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜYORUM

Sahilde yürüyüş yapan Kıymet Ada ise "Ben  de olduğunu anlamadım, sordum, yunus balığı kıyıya vurmuş onu da sahile çıkarmışlar. Sonra polisler geldiler, baktılar birşey yapmadılar daha sonra da gittiler. Boğazdan yunusların çok geçtiğini görüyorum ama buna ilk defa rastlıyorum. Çok üzüldüm yunuslar çok değerli hayvanlar." dedi

Sarıyer Tarabya sahilinde ölü yunus bulundu


Sarıyer Tarabya sahilinde ölü yunus bulundu



Sarıyer Tarabya sahilinde ölü yunus bulundu



Sarıyer Tarabya sahilinde ölü yunus bulundu



Sarıyer Tarabya sahilinde ölü yunus bulundu



Sarıyer Tarabya sahilinde ölü yunus bulundu



Sarıyer Tarabya sahilinde ölü yunus bulundu



Sarıyer Tarabya sahilinde ölü yunus bulundu

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