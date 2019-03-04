Sarıyer’de 45 CHP üyesi AK Parti’ye katıldı

Sarıyer’de 10 binin üzerinde nüfusuyla en büyük mahallelerden biri olan Bahçeköy Mahallesi’nin CHP teşkilatı, yöneticisi ve üyesi 45 kişi için AK Parti’ye katılım töreni düzenlendi.

"TARAFGİRLİK HAKİKATİ GÖRMEMİZİ ENGELLEDİ"

CHP Bahçeköy Mahalle Başkanı Ramiz Kara, AK Parti camiasına teşekkür ederek, “Bugün sizlerle kucaklaşmaktan dolayı çok mutluyuz. İnsanlar takım tutar gibi parti tutuyorlar derler. Bu tarafgirlik pek çok hakikati görmemizin önüne geçebiliyor.” dedi.

"KİRLİ İTTİFAKLAR KURULDU"

Kara, “Yıllar içinde gerçekleşen olaylar Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm söylediklerini haklı çıkardı. Bugün yerel seçimler öncesi kapalı kapılar ardında parti teşkilatlarından dahi saklanarak kirli ittifaklar kuruldu. Bu ittifaklar seçim kurullarına başkan ve meclis üyesi aday listeleri teslim edildiğinde ortaya çıktı. Ne yazık ki; sosyal demokrasiden söz edenler, kendilerine en ufak bir eleştiriye dahi tahammül edemedi.” diye konuştu.

HDP PARANTEZİ

"Kendilerine güvenip geçmişte desteklediğimiz insanlar, bugün PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile kol kola siyaset güdüyor, milletimizi arkadan vuran vatan haini FETÖ”cülerle iş tutuyorlar." diyen kara Sarıyer'in geleceği adına böyle bir karar aldıklarının altını çizdi.

"SARIYER'E HEPİMİZİN VEFA BORCU VAR"

AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar ise “Hepimizin hayali huzur ve gelecek endişesi olmayan bütün sorunları çözülmüş Sarıyer değil mi? Ortak gaye bu değil mi? İşte bugün bu ortak gaye etrafında toplandığımızı görüyorum. Ve bu beni mutlu etti. Sarıyer’e hepimizin vefa borcu var, bu borcu hep birlikte ödemek zorunluluğumuz. İnşallah sizlerin de desteğiyle belediye başkanı olacağız. Sarıyer’i hak ettiği yere taşıyacağız.“ şeklinde konuştu.

Bayraktar ve AK Parti İlçe Başkanı Cevahiroğlu daha sonra Kara ve beraberindekilere AK Parti rozeti taktı.