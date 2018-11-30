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Sarıyer'de 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü

Sarıyer'de yoğun yağış sebebiyle istinat duvarının çökmesi sonucu 5 katlı binada hasar oluştu. Ağır hasar gören dairenin sahibi, "Ben CHP'ye gönül vermiştim, kimse ilgilenmedi" dedi.

İHA | 30.11.2018 - 12:22..
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Sarıyer'de şiddetli yağış nedeniyle 5 katlı binanın istinat duvarının çökmesi sonucu bir tane dairede ağır hasar gerçekleşti. Duvarın yıkılması sonucu çöken evin sahibi, "Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermişim. CHP'li Sarıyer Belediyesi'nden hala bir kişi gelip de bakmadı. Hala yağıyor ve toprak hala kayıyor" dedi.

Sarıyer'de 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü

ÇEVREDE TEDBİRLER ALINDI

Duvar çöktüğü sırada evde bulunan 5 yaşındaki Çınar Çetin ve babaannesi Seher Çetin olaydan yara almadan kurtulurken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler bölgeye intikal ederek çevrede tedbirleri aldı.

Sarıyer'de 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü

"BEN CHP'YE GÖNÜL VERMİŞTİM"

Evinde ağır hasarlar oluşan ev sahibi,  "Ben sabah 06.30'da işe gittim. Sabah 08.00 sıralarında çok yağmur yağıyordu o yüzden buradaki istinat duvarı çökmüş. Eşim aradı, geldim. Çok şükür oğluma ve anneme bir şey olmamış. Ben Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyim, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermişim. CHP'li Sarıyer Belediyesi'nden hala bir kişi gelip de bakmadı. Hâlâ yağıyor ve toprak hâlâ kayıyor. 10 dakikada bir ölçüm yapıyorlar. 1 santim 1 santim kayıyor aşağıya. Şimdi bu oldu tamam ama biraz daha gelmezlerse bu toprak olduğu gibi kayıp bu evin içine girecek. O zaman hiç gelmesinler daha iyi. Benim şu andaki sıkıntım bu" ifadelerini kullandı.

Sarıyer'de 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü VİDEO


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