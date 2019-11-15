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Sarıyer'de bir grup tartıştıkları kişilere ateş açtı

Sarıyer’de daha önceden tartıştıkları kişilere kurşun yağdıran şüpheliler olay yerine 1 aracı bırakarak kaçtı. Silahlı kavga sonucunda yaralanan iki şahıs hastaneye kaldırıldı.

İHA | 15.11.2019 - 08:07..
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İstanbul'un Sarıyer ilçesi Pınar Mahallesi Çamlıbel Caddesi üzerinde gece saat 02.30 sıralarında, iddiaya göre aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Sarıyer'de bir grup tartıştıkları kişilere ateş açtı

2 KİŞİYE ATEŞ AÇTILAR

Daha sonra kavga eden şüpheliler, olay yerine otomobil ile gelerek husumetli oldukları iki kişiye tabancayla ateş açtı. Bir aracı olay yerinde bırakan şüpheliler, diğer otomobille olay yerinden kaçtı. Caddedeki silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sarıyer'de bir grup tartıştıkları kişilere ateş açtı

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

İhbarı alan polis ve sağlık ekipleri, olay yerine gelerek yaralı vatandaşlara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı iki kişi daha sonra hastaneye kaldırıldı. Saldırıda yaralanan ve ambulanslarla hastaneye kaldırılan iki kişinin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, yaşanan olay ile ilgili inceleme başlattı.

Sarıyer'de bir grup tartıştıkları kişilere ateş açtı

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