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Sarıyer'de denizde erkek cesedi bulundu

Kimliği belirsiz cesedi görenler cep telefonlarına sarılırken, bazı araç sürücüleri de kenara çekip çalışmaları izledi.

DHA | 02.09.2019 - 10:49..
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İstanbul Sarıyer sahilinde denizde hareketsiz şekilde duran bir kişiyi görenler,  durumu polise haber verdi.

CEP TELEFONLARI KAYDA GEÇTİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Polis ekipleri, daha sonra durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. Bu sırada çevrede toplananlardan bazıları, çalışmaları cep telefonuyla kaydetti.

Sarıyer'de denizde erkek cesedi bulundu

YOL KENARINA ÇEKİP İZLEDİLER

Yoldan geçen bazı sürücüler de araçlarını yol kenarına park ederek, çalışmaları izledi. Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıç ekipleri tarafından denizden çıkartılan cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, ceset Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Sarıyer'de denizde erkek cesedi bulundu

POLİSE HABER VERDİ

Olayı polis ekiplerine bildiren Mehmet Sözen, "Bir arkadaşım buradan geçerken denizde ceset olduğunu görüyor. Daha sonra arkadaşım olayı bana anlattı. Ben de durumu polis ekiplerine bildirdim." dedi.

Sarıyer'de denizde erkek cesedi bulundu

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