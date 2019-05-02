Denize düşen kağıt toplayıcısı kurtarılamadı

İstanbul Sarıyer sahilde yürüyen vatandaşlar, denizde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ YETMEDİ

Vatandaşlar tarafından bir kayıkla sahile çıkarılan ve üzerinde kimlik çıkmayan erkek şahsa ilk müdahale, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldıran şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞTÜĞÜ BELİRTİLİYOR

Hayatını kaybeden kişinin, kağıt toplayıcısı olduğu ve dengesini kaybederek denize düştüğü tahmin ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.