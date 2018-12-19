Sarıyer'de dere taşması sonucu mahalleyi su bastı

Akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağışın ardından Ayazağa Deresi taştı. Taşkın nedeniyle Sarıyer Ayazağa Mahallesi'ni su bastı. Evlerini su basan 6'sı çocuk 12 vatandaş, evde mahsur kaldı.

Vatandaşları, olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı. Ekipler, evde mahsur kalan vatandaşları kucaklarında taşıdı.

"HER YER BERBAT DURUMDA"

Evi su altında kalan ve itfaiye erleri tarafından sırtında taşınarak kurtarılan bir vatandaş, “3-4 saattir içerideyiz, her yer berbat durumda” dedi.

Saat 5’ten beri mahsur kaldığını dile getiren genç, “Dere taşmış, geçen hafta da böyle olmuştu. Kepçe gelmişti buraları temizledi. Şu ilerisi tıkalı bir adam var izin vermiyor” diye konuştu.

"YILLARDIR BU ÇİLEYİ ÇEKİYORUZ"

Bir başka vatandaş ise, "Saat 04.30 sularından beri ayaktayız, itfaiyeyi aradık sağ olsun geldiler. 4 ev mağdur durumda eşyalar olduğu gibi gitmiş. Yıllardır bu çileyi çekiyoruz. İnsanlar çok mağdur, evleri olduğu gibi bırakıp gidecekler, gidecek yerleri de yok” şeklinde konuştu.