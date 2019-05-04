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Sarıyer’de doğal gaz boru hattında patlama

İstanbul Sarıyer'de, alt yapı çalışmaları esnasında iş makinesi ile yapılan kazı esnasında doğal gaz boru hattı patladı.

İHA | 04.05.2019 - 04:07..
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Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz caddesi üzerinde, alt yapı çalışmaları esnasında iş makinesinin çalışma yaptığı esnada doğal gaz boru hattına zarar verdi. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine doğal gaz ekipleri sevk edildi. Olası bir olumsuzluğa karşı itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, polis ekipleri tarafından yola dubalar konularak Kemerburgaz-Göktürk yolu araç trafiğine kapatıldı.

Sarıyer’de doğal gaz boru hattında patlama

SIZINTI ÖNLENDİ

Alt yapı çalışmaları esnasında iş makinesinin çalışma yaptığı esnada doğal gaz  boru hattına zarar vermesi sonucu olay yerine sevk edilen İGDAŞ ekipleri tarafından doğal gaz vanası kapatılarak gaz sızıntısı önlendi. Boru hattındaki gaz tahliye çalışmaları esnasında yüksek ses oluştu. Kazı esnasında patlamanın olduğu doğal gaz boru hattındaki gazın tamamen tahliye edilmesinin ardından onarım çalışmalarının yapılacağı belirtildi.

Sarıyer’de doğal gaz boru hattında patlama

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