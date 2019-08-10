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Sarıyer’de hız yapan motosikletliler çarpıştı

Süratli bir şekilde ilerleyen motosikletli gençler, birbirine çarptı. Çapma sonucu gençler motosikletten düşerken, kaza anı kask kamerasına yansıdı.

İHA | 10.08.2019 - 09:45..
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İstanbul’da 3 genç, motosikletlerine binerek Sarıyer Garipçe Köyüne doğru yola çıktı.

Genç sürücüler bir süre seyrettikten sonra orman yolunda hız yapmaya başladı.

MOTOSİKLETTEN DÜŞTÜ

Canlarını tehlikeye atan gençlerden biri motosikletiyle yol kenarında durdu. Ancak arkasından süratli bir şekilde seyreden diğer motosikletli, duran motosikletliye çarptı. Çarpma sonucu gençler motosikletten düştü.

Sarıyer’de hız yapan motosikletliler çarpıştı ViDEO

PANİK YAŞADILAR

Kazanın ardından yaralanan gençler bir süre panik yaşadı. En önden giden motosikletli genç ise geri dönerek arkadaşlarına yardım etti.

 

Sarıyer’de hız yapan motosikletliler çarpıştı

Sarıyer’de hız yapan motosikletliler çarpıştı

Sarıyer’de hız yapan motosikletliler çarpıştı

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