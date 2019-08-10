İstanbul’da 3 genç, motosikletlerine binerek Sarıyer Garipçe Köyüne doğru yola çıktı.

Genç sürücüler bir süre seyrettikten sonra orman yolunda hız yapmaya başladı.

MOTOSİKLETTEN DÜŞTÜ

Canlarını tehlikeye atan gençlerden biri motosikletiyle yol kenarında durdu. Ancak arkasından süratli bir şekilde seyreden diğer motosikletli, duran motosikletliye çarptı. Çarpma sonucu gençler motosikletten düştü.

Sarıyer’de hız yapan motosikletliler çarpıştı ViDEO

PANİK YAŞADILAR

Kazanın ardından yaralanan gençler bir süre panik yaşadı. En önden giden motosikletli genç ise geri dönerek arkadaşlarına yardım etti.