Sarıyer'de ilginç kaza

İstanbul Sarıyer'de, İSKİ için çalışan hafriyat kamyonundan kayan demir sac, park halindeki kamyonetin kasasına saplandı.
KAMYONET İKİ TEKERİNİN ÜZERİNDE ASKIDA KALDI
Kamyonet iki tekerinin üzerinde askıda kalırken, çevredekiler durumu trafik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, caddeyi trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı.
DEMİR SAC KAMYONETİN KASASINI PARÇALADI
Kullandığı kamyonetten fırlayan demir sacın park halindeki kamyonetin kasasına ok gibi saplandığını belirten sürücü, "Demir sac taşıyordum. Demir sac ok gibi girerek kasayı parçaladı. Allaha şükür yaralanan yok. Bir anda oldu." dedi.
İŞ MAKİNESİ ÇAĞRILDI
Kamyonetin kasasına saplanan demir sacı çıkarmak için olay yerine iş makinesi çağrıldı. Güvenlik önlemi altında demir sac kasadan çıkarıldı.
Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.