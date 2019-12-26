Sarıyer'de ilginç kaza

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2018 yılında 1 milyon 411 bin adet otomobil ürettik

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Yıllık Sanayi Ürün (PRODCOM) İstatistiklerini yayınladı. Girişimlerin ürünlerden yaptıkları satış 2018 yılında 1 trilyon 776 milyar 701 milyon lira oldu.