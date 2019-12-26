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Sarıyer'de ilginç kaza

Hafriyat kamyonundaki 1 tonluk demir sac park halinde bulunan kamyonetin kasasına saplanırken, kazada yaralanan olmadı.

DHA | 26.12.2019 - 15:10..
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İstanbul Sarıyer'de, İSKİ için çalışan hafriyat kamyonundan kayan demir sac, park halindeki kamyonetin kasasına saplandı.

KAMYONET İKİ TEKERİNİN ÜZERİNDE ASKIDA KALDI

Kamyonet iki tekerinin üzerinde askıda kalırken, çevredekiler durumu trafik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, caddeyi trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

Sarıyer'de ilginç kaza ViDEO

DEMİR SAC KAMYONETİN KASASINI PARÇALADI

Kullandığı kamyonetten fırlayan demir sacın park halindeki kamyonetin kasasına ok gibi saplandığını belirten sürücü, "Demir sac taşıyordum. Demir sac ok gibi girerek kasayı parçaladı. Allaha şükür yaralanan yok. Bir anda oldu." dedi.

Sarıyer'de ilginç kaza

İŞ MAKİNESİ ÇAĞRILDI

Kamyonetin kasasına saplanan demir sacı çıkarmak için olay yerine iş makinesi çağrıldı. Güvenlik önlemi altında demir sac kasadan çıkarıldı.

Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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