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Sarıyer'de iş adamına silahlı saldırı

Saldırı sonrası Ali A. yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli kaçarak kayıplara karıştı.

DHA | 10.12.2019 - 14:57..
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İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Şehit Halil İbrahim Caddesi'nde, evinden çıktığı sırada arabasına yönelen iş adamı Ali A., şüpheli bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Sarıyer'de silahlı saldırı VİDEO

EŞİ, SİLAH SESLERİNİ DUYUNCA DIŞARI ÇIKTI

Şüphelinin silahından çıkan kurşunlar Ali A.'nın bacağına isabet ederken, Ali A. kaçmaya çalıştı. Silah sesleri üzerine dışarı çıkan Ali A.'nın eşi ise gördükleri karşısında büyük panik yaşadı. Eşinin eli silahlı bir kişi tarafından kovalandığını gören kadın, apartmana kaçtı.

Sarıyer'de iş adamına silahlı saldırı

YARALI ÇEVREDEKİLERİN YARDIMIYLA HASTANEYE KALDIRILDI

Ali A.'nın eşi, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralının kan kaybettiğini gören çevredekiler, sağlık ekiplerini beklemeden yaralıyı İstinye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sarıyer'de iş adamına silahlı saldırı

"ŞÜPHELİNİN HEMEN YAKALANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Silah sesleri üzerine dışarı çıktıklarını belirten eski milletvekili Haluk Pekşen, "Saat 11.30 sıralarında silah sesleri duyduk. Ne olduğunu görmek için dışarı çıktık. Burada bir kadın panik halindeydi. 'Polisi arayın' diye bağırıyordu. Biz de hemen telefonlara sarıldık. Sonra eşinin ayağından ve kalçasından yaralandığı bilgisi geldi. Hemen hastaneye kaldırdılar. Polis memurları gelerek kadının ifadesini aldı. Yaralanan kişinin eşi kimler tarafından saldırıya uğradığını söyledi. Güvenlik kamera kayıtlarını da inceleme altına almışlar. Şüphelinin hemen yakalanacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sarıyer'de iş adamına silahlı saldırı

Sarıyer'de iş adamına silahlı saldırı

Sarıyer'de iş adamına silahlı saldırı

Sarıyer'de iş adamına silahlı saldırı

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