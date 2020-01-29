Sarıyer’de kontrolden çıkan araç trafiği birbirine kattı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, 34 KG 6146 plakalı araçla Ayazağa istikametine ilerleyen Mert Macun, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjü aştıktan sonra karşı yola geçti.

Karşı yöne geçtikten sonra iki araca çarpan Macun, süratli bir şekilde refüje çarparak durabildi.

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SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Sürücü Mert Macun koltuğu ile direksiyon arasında sıkışırken, araçta bulunan Turgay Demir kazadan yara almadan kurtuldu. Demir, arkadaşını sıkıştığı yerden çıkarmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.





İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralıyı bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı Mert Macun, ilk müdahalesinin ambulans içerisinde yapılmasının ardından tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.





ARAÇTA HASAR OLUŞTU

Kazada Mert Macun yönetimindeki aracın, ön tarafı kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, kazanın meydana geldiği yolda kısa süreli trafik oluştu.



