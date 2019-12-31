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Sarıyer’de otomobil takla attı: 1 yaralı

Kontrolden çıkarak önündeki araca çarpan Burak E., yaralanarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İHA | 31.12.2019 - 12:49..
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İstanbul Sarıyer'de, 34 SA 3261 plakalı otomobili ile seyreden Burak E., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, önündeki 34 AFE 253 plakalı otomobile çarptı.

OTOMOBİL TAKLA ATTI

Şiddetli çarpmanın etkisiyle savrulan Burak E. yönetimindeki otomobilin takla attığı öğrenildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Sarıyer’de otomobil takla attı

TRAFİKTE YOĞUNLUK YAŞANDI

Kaza nedeniyle olay yerinde trafik yoğunluğu yaşandırken, çekici ekipleri takla atan otomobili yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.

Çalışmalar esnasında cadde polis ekipleri tarafından tamamen trafiğe kapatıldı. Takla atan otomobilin çekiciye yüklenmesi sonucu trafik normale döndü.

Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Sarıyer’de otomobil takla attı: 1 yaralı

''ARKADAN VURDUĞUNU VE TAKLA ATTIĞINI GÖRDÜM''

Kazayı anlatan sürücü Mehmet Gönderici, “Ben önde seyir halindeydim. Ben arkadan vurduğunu ve takla attığını gördüm. Başka hiçbir şey hatırlamıyorum. Yaralı hastaneye kaldırıldı.” dedi.

Sarıyer’de otomobil takla attı: 1 yaralı

Sarıyer’de otomobil takla attı: 1 yaralı

Sarıyer’de otomobil takla attı: 1 yaralı


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