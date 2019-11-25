Sariyer'de şehre inen domuzları beslediler

Sarıyer Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir bölgeye her gün akşam saatlerinde gelen bir yaban domuzu sürüsü, burada yiyecek bulmaya çalışıyor.

Yoldan geçen sürücülerle bu bölgede oturan mahalle sakinleri, getirdikleri yiyecekleri aç kalan domuzlara vererek onları besliyor.

SÜRÜCÜLER ARABADAN İNİP BESLİYOR

Buradan geçen sürücüler de araçlarından inerek cep telefonlarıyla yaban domuzlarının fotoğrafını çekiyor. Mahalle sakinlerinden Mustafa Atik, vatandaşların her akşam bu bölgeye gelen yaban domuzlarına ekmek ve meyve verdiğini söyledi.

"DOĞAYLA İÇ İÇE BİR YAŞAM SÜRÜYORUZ"

Yaban domuzlarının seslerini akşam geç saatlere kadar duyduklarını dile getiren Atik, "Bunlar, vatandaşlar için küçük bir eğlence oldu. Doğayla iç içe bir yaşam sürüyoruz." diye konuştu.



