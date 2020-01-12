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Sarıyer’de ters yönde giden alkollü sürücü kaza yaptı

İstanbul Sarıyer'de ters yönde giden alkollü sürücü, ticari taksiye çarptıktan sonra başka bir otomobille çarpıştı.

İHA | 12.01.2020 - 08:31..
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Sarıyer İlçesi Darüşşafaka Mahallesi Büyükdere Caddesi Maslak Mevkii Beşiktaş istikametinde meydana geldi. İddiaya alkollü olduğu öğrenilen Burak Kurtulmuş idaresindeki 34 BNN 787 plakalı otomobil sürücüsünün ters yönden gelmesinden dolayı önüne çıkan Murat Uçal idaresindeki 34 TJF 13 plakalı ticari taksiye çarptı. Taksi sürücüsü kazadan dolayı yol kenarına savrularak durabildi.

Sarıyer’de ters yönde giden alkollü sürücü kaza yaptı

3 ARAÇ DA SAVRULDU

Alkollü sürücü hakimiyetini kaybettikten sonra önüne çıkan Hüseyin Acar idaresindeki 34 KD 9959 plakalı otomobile de önden çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 otomobil de savrularak durabildi. Kazadan dolayı otomobil içinde bulunan kişileri gören sürücüler durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sarıyer’de ters yönde giden alkollü sürücü kaza yaptı

4 KİŞİ YARALANDI

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulans ise hastaneye kaldırdı. 3 aracın karıştığı kazada 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kazadan yaralı olarak kurtulan bir kadında ambulanstaki arkadaşını yalnız bırakmak istemedi. O anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Sarıyer’de ters yönde giden alkollü sürücü kaza yaptı

Daha sonra olay yerine çağrılan çekiciler ile otomobiller yoldan kaldırıldı. Bir süre boyunca trafiğin yaşandığı yol tekrar ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sarıyer’de ters yönde giden alkollü sürücü kaza yaptı

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