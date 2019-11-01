Sarıyer'de trafik kazasında savrulan araç yayalara çarptı

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Maslak Büyükdere Caddesi'nde kırmızı ışıkta duran Deniz Kılıboz'un kullandığı otomobile, arkadan gelen ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen araç çarptı.

SAVRULAN ARAÇ YOLUN KARŞISINA GEÇENLERE VURDU

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçtaki Deniz Kılıboz, çocukları Lokman, Muhammet ve arka koltukta oturan Gülcan Akarçay ile diğer araçtaki Semih Tecimen yaralandı. Kaza sırasında yolun karşısına geçmeye çalışan Veli Bayram, Mustafa Ünlü ve engelli Ali Gezici de savrulan otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

HAMİLE BİR KADIN OTOMOBİL İÇERİSİNDE SIKIŞTI

Kazada otomobil içeresinde sıkışan ve hamile olduğu öğrenilen Gülcan Akarçay, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı.Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay nedeniyle bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlanan trafik akışı, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.