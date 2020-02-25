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Sarıyer’de ünlü iş adamı Ali Armağan’ın oğlu ölü bulundu

Sarıyer Bahçeköy’de, lüks bir sitede ünlü iş adamı Ali Armağan’ın evinden silah sesleri geldi. Eve giren polis, Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlunu silahla vurulmuş halde buldu.

İHA | 25.02.2020 - 16:45..
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İstanbul'un Sarıyer ilçesi Bahçeköy Doğan Bey Caddesi üzerinde bulunan lüks bir sitedeki dairede silah sesleri duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLÜ BULUNDU

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, daireye girdiklerinde yatak odasında 14 yaşındaki A. Armağan'ın kanlar içerisinde yattığını gördü. Bunun üzerine daireye giren sağlık ekipleri, şahsın üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.

Sarıyer’de ünlü iş adamı Ali Armağan’ın oğlu ölü bulundu

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan, olayın ardından ölen şahsın yakınları da koşarak olay yerine geldi. Gelenler arasında iş adamı Ali Armağan’ın da olduğu görüldü. Armağan’ın bazı yakınları sinir krizi geçirirken, kendisi ise güçlükle siteye götürüldü.

Sarıyer’de ünlü iş adamı Ali Armağan’ın oğlu ölü bulundu

SAĞLIK EKİPLERİ SİTEDE BEKLİYOR

Olay yeri inceleme ekiplerinin dairede incelemesi sürerken, sağlık ekipleri ise sitede bekliyor. Olayın nasıl olduğu incelemelerin ardından netlik kazanacak.

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