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Sarıyer’de yaya geçidinde feci kaza

Cadde üzerinde bulunan yaya geçidinden geçmeye çalışan kadına otomobil çarparken, 20 metre savrulan kadın hayatını kaybetti.

İHA | 17.03.2019 - 06:03..
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Sarıyer İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi üzerinde bulunan yaya geçidinden geçmeye çalışan kadına, M.Ö. yönetimindeki 34 NE 7707 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın, 20 metre ileriye savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Sarıyer’de yaya geçidinde feci kaza

KADININ ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Kaza sonrası polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek caddeyi tek yönlü trafiğe kapattı. Otomobil sürücüsü kaza sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri kazanın olduğu cadde üzerindeki incelemelerinin ardından olay yerinde hayatını kaybeden ve üzerinden kimlik çıkmayan kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tek yönlü kapatılan yol çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden araç trafiğine açıldı.

ÖLEN KADINDAN GERİYE AYAKKABISI KALDI

Kaza sonrası olay yerinde hayatını kaybeden kadından ise geriye sadece ayakkabısı kaldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Sarıyer’de yaya geçidinde feci kaza

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