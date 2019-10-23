Sarıyer'deki depo yangını söndürüldü

1 Şili'deki sokağa çıkma yasağını şarkı söyleyerek protesto etti Şili'de geçtiğimiz günlerde başlayan gösteriler, şiddet olaylarının artmasıyla sokağa çıkma yasağına neden oldu.

2 Telefonlarına bakmadığı için genç kadını bıçakla öldürdü Çorlu'da bir süre arkadaşlık ettiği kadını, telefonlarına cevap vermediği için 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

3 Ayrıçıklı Katalanlar helikoptere havai fişekle saldırdı Ayrılıkçı Katalan siyasetçilerine, İspanya'da hapis cezası verilmesiyle, Katalanlar protestolara başlamıştı. Şiddetlenen protestolarda protestocular ve polis yer yer çatıştı ve sokaklar yakıldı.

4 Fatih'te otomobilde sıkışan kazazede 1 saatte kurtarıldı İstanbul Fatih'te trafik kazasında otomobilde sıkışan 1 kişi itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucunda araçtan çıkarıldı.

5 Köprü ve otoyollardan 9 ayda 1,5 milyar lira gelir elde edildi Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre köprü ve otoyollardan 9 ayda 1 milyar 434 milyon 504 bin lira gelir elde edildi.

6 Bangladeş'te vekilin 8 dublörü sınavlara girdi Bangladeş'te kadın milletvekili, kendisi yerine sınavlara girmesi için sekiz 'dublör' tuttuğu ortaya çıkınca üniversiteden atıldı.