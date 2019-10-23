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Sarıyer'deki depo yangını söndürüldü

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki hurda kağıt deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

AA | 23.10.2019 - 04:50..
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İstanbul'un Sarıyer ilçesi İstinye Mahalllesi Gümüş Damla Sokak'taki bir bahçenin içerisinde bulunan hurda kağıt deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sarıyer'deki depo yangını söndürüldü

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Bahçedeki ağaçların alev almasıyla büyüyen yangın, yan taraftaki 3 katlı binaya sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri binadaki vatandaşları önlem amaçlı tahliye etti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek binaya sıçramasını engelledi. Ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Ekiplerin, hurdalık alandaki soğutma çalışmaları sürüyor.

Sarıyer'deki depo yangını söndürüldü

Sarıyer'deki depo yangını söndürüldü

Sarıyer'deki depo yangını söndürüldü

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