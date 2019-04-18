Sarıyer'deki kavgada iki kişi bıçaklandı

İstanbul Sarıyer'de B.K., ziyaretine geldiği arkadaşıyla birlikte parkta otururken, bulundukları yere tanımadıkları 3 kişi daha geldi.

SÖZLÜ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

B.K. ile arkadaşı, tanımadıkları 3 kişiyi, küfürlü konuştukları gerekçesiyle uyardı. Bunun ardından iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup arasında çıkan kavgada, B.K. ile kavgayı ayırmaya çalışan, ismi henüz belirlenemeyen bir kişi bıçaklandı.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Olay sonrasında saldırganlar, bir araca binerek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, eşkal bilgilerini aldığı saldırganları yakalamak için çalışmalara başladı.