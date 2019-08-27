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Sarıyer'deki kilisede defineci talanı

İstanbul'da önceleri cami olarak kullanılan bir kiliseye dadanan defineciler, kazdıkları çukurlarla yapıyı tehlikeye soktu.

DHA | 27.08.2019 - 19:04..
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İstanbul Sarıyer, Gümüşdere'de bulunan kilise bir süre cami olarak kullanıldı.

Kaderine terk edilen kilise, şu an ise harabe halde. Tarihi kilise definecilerin hedefi oldu. Defineciler kilisenin her tarafını kazdı.

Kilisenin içini de talan eden defineciler, 4-5 metre derinliğinde çukurlar kazdı.

TEHLİKE OLUŞTURUYOR

Hem kazılardan hem de bakımsızlıktan yıkılmak üzere olan eski yapı tehlike de oluşturuyor.

Sarıyer'deki kilisede defineci talanı

Köyde yaşayan Muhtar azası Nilüfer Tekoğul, "Buranın onarılmasını, kütüphane, kültür evi olmasını istiyoruz. Manzara çok kötü. Bir an önce onarılmasını istiyoruz. Harap bir halde. Eskiden burası depo olarak kullanılıyordu. Buranın köye kazandırılmasını istiyoruz. Köyde definecilerin kazı yaptığı duyuluyor, kiliseye girilmiş, kilidi kırılmış. Kimin yaptığını bilemiyoruz." diye konuştu.

Sarıyer'deki kilisede defineci talanı VİDEO


Sarıyer'deki kilisede defineci talanı

Sarıyer'deki kilisede defineci talanı

Sarıyer'deki kilisede defineci talanı

Sarıyer'deki kilisede defineci talanı

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