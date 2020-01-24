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Şarjda unutulan telefondan dolayı yangın çıktı

Gaziantep’te şarjda bırakılan telefondan çıkan yangında, ev küle dönen ev kullanılamaz hale geldi.

İHA | 24.01.2020 - 06:23..
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Gaziantep’in İslahiye ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde, Mustafa Haboş cep telefonunu şarja bırakarak kardeşinin evine misafirliğe gitti.

6 KİŞİNİN YAŞADIĞI EV KÜLE DÖNDÜ

İddiaya göre, bu esnada şarja takılı cep telefonunun bulunduğu elektrik kontağından yangın çıktı. Evinden dumanların yükseldiğini gören Mustafa Haboş, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek diğer evlere sıçramadan söndürdü. Yangın sonrasında 6 kişinin yaşadığı ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Şarjda unutulan telefondan dolayı yangın çıktı

Şarjda unutulan telefondan dolayı yangın çıktı

Şarjda unutulan telefondan dolayı yangın çıktı

Şarjda unutulan telefondan dolayı yangın çıktı

Şarjda unutulan telefondan dolayı yangın çıktı

Şarjda unutulan telefondan dolayı yangın çıktı

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