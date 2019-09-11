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Şarkıcı Aylin Coşkun evlendi

15 yıldır Volkan Aslan ile olan birlikteliğini nikahla taçlandıran ünlü şarkıcı, düğününde 15 bin dolarlık bir gelinlik giydi. Coşkun'a, kilolarca altın takıldı.

Haber Merkezi | 11.09.2019 - 09:03..
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Şarkıcı Aylin Coşkun, muradına erdi.

15 yıldır Volkan Arslan ile birlikte olan güzel şarkıcı, dün akşam yapılan nikah töreni ile dünyaevine girdi.

Şarkıcı Aylin Coşkun evlendi

15 BİN DOLARLIK GELİNLİK

Düğün töreninde Tolga Çam imzalı transparan gelinliği ile dikkat çeken şarkıcı, bu gelinliğe toplamda 15 bin dolar ödedi. Sanat ve iş dünyasının ünlü isimlerinin katıldığı düğünde Coşkun'un nikah şahitliğini, bir dönem birlikte düet yaptığı şarkıcı arkadaşı Hande Yener yaptı.

Şarkıcı Aylin Coşkun evlendi

İkili sahneye çıkıp, birlikte düet yaptıkları ‘Manzara’ ismli şakıyı seslendirdi.

KİLOLARCA ALTIN TAKILDI

Düğünün en heyecan verici anı ise takı töreni oldu. Resmi nikahtan önce Volkan Aslan ile dini nikah kıyan ve eşinden mehir olarak her biri 1 kilo olan 10 külçe altın isteşen Aylin Coşkun'a, düğününde de kilolarca altın takıldı.

Şarkıcı Aylin Coşkun evlendi

Şarkıcı Aylin Coşkun evlendi

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