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Şarkıcı Eylem ve Boris Johnson'dan kahve keyfi

İngiltere'deki evinde başbakanı ağırlayan popçu Eylem, kendi elleriyle Johnson’a Türk kahvesi pişirdi.

Haber Merkezi | 10.12.2019 - 09:50..
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Şarkıcı Eylem ve Boris Johnson'dan kahve keyfi

Aman şarkısıyla tanıdığımız şarkıcı Eylem, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı Londra’daki evinde misafir etti.

İngiltere’nin ilk karı-koca Belediye Meclis Üyesi olan Halil Halebi ve eşi İlkay İsa, kızları Eylem ile birlikte aile dostları Boris Johnson’a Türk kahvesi ikram ettiler.

"TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ÇOK SEVDİĞİNİ DİLE GETİRDİ"

Twitter ve Instagram hesabından bu anları paylaşan Eylem, "Aile dostumuz Sayın Boris Johnson'ı Londra'da ki evimizde ağırlamanın heyecanını yaşadık. Birlikte Türk kahvesi içerken, Türk kültürünü çok sevdiğini Türkçe kelimeler ile dile getirdi." dedi. 

Şarkıcı Eylem’den İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a Türk kahvesi ViDEO

Şarkıcı Eylem ve Boris Johnson'dan kahve keyfi

TÜRK ASILLI BAŞBAKAN

52 yaşındaki Türk asıllı Johnson, bir gazetecinin "Çankırılı mısınız?" sorusuna "Kalfat" yanıtını vermişti. Türklerin çok misafirperver olduğunu da sık sık dile getien Johnson, evdeki kahve sohbetine bahçede devam etti.

Şarkıcı Eylem ve Boris Johnson'dan kahve keyfi

Şarkıcı Eylem ve Boris Johnson'dan kahve keyfi

Şarkıcı Eylem ve Boris Johnson'dan kahve keyfi

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