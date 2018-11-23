Sarp Levendoğlu ile Derya Şensoy yine ayrıldı

Sarp Levendoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan Birce Akalay'la 2 buçuk yıllık evliliğinin Derya Şensoy'la yaşadığı aşk yüzünden bittiği iddia edilmişti. Ancak Sarp Levendoğlu'nun Derya Şensoy ile de ilişkisi geçen günlerde bitti.

"YA ALDATACAĞIM YA AYRILACAĞIZ"

İkilinin sürpriz ayrılığı üzerine ise dedikodu kazanı kaynamaya başladı. İddiaya göre ikilinin aşkının bitme nedeni; 36 yaşındaki Sarp Levendoğlu'nun ilişkiden sıkılmış olması. Sarp Levendoğlu, "Aşkım bitti. Seni aldatmak yerine ayrılmak en iyisi" diyerek ilişkiye nokta koydu.

SARP HAKKINDA KONUŞMAK İSTEMEDİ

Önceki akşam Kurtuluş'ta görüntülenen Derya Şensoy, Sarp Levendoğlu ile ayrılığı sorulunca sessiz kaldı. 28 yaşındaki Derya Şensoy kendisinden 8 yaş büyük eski aşkını sosyal medyada takip etmeyi sürdürüyor.