Sarp Sınır Kapısı'nda 107 kilo kaçak bal ele geçirildi

Artvin Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapan M.D. yönetimindeki 41 BG 859 plakalı otomobili durdurarak, arama yaptı.

BAGAJDAN ÇIKTI

Aramada, aracın bagaj kısmında özel bölmeye gizlenmiş halde 107 kilogram kaçak bal ele geçirildi. Otomobil ve ballara el konulurken, sürücü M.D. gözaltına alındı.

İNCELENECEK

Kaçak yollarla yurda sokulmaya çalışılan baldan alınan numune ise; incelenmek üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne gönderildi.

10 AYDA 1500 KİLO KAÇAK BAL

Sarp Sınır Kapısı'nda bu yılın 10 ayında, 22 farklı yakalamada piyasa değeri 200 bin TL olan toplam 1.500 kilo kaçak bal ele geçirildi.