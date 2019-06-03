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Sarp Sınır Kapısı'nda 21 kilometrelik tır kuyruğu

Sınır kapısındaki tır kuyruğu, Kemalpaşa ve Hopa ilçelerini geçerek Arhavi ilçesine kadar uzadı.

İHA | 03.06.2019 - 16:22..
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Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda, Gürcistan gümrüğünde işlemlerin yavaşlaması üzerine uluslararası taşımacılık yapılan tırlar, Türk tarafında aralıklarla 21 kilometre kuyruk oluşturdu.

TIR SÜRÜCÜLERİ TEPKİLİ

Duruma tepki gösteren tır sürücüleri, 3 gündür beklediklerini belirterek, Gürcistan gümrüğünde yaşanan sorunun çözülmesi için Türk yetkililerden yardım istedi.

Sarp Sınır Kapısı'nda 21 kilometre tır kuyruğu

"KUYRUĞUN NEDENİ GÜRCİSTAN KAYNAKLI"

Tır kuyruğunun Arhavi ilçesine kadar ulaştığını söyleyen sürücü Coşkun Çavuşoğlu, "Kuyruğun uzunluğunu görünce yetkililer sıkıntının boyutunu tahmin edebililer. Bu kuyruğun nedeni nispeten Gürcistan kaynaklı oluyor." diye konuştu.

"6 - 7 GÜN SIRA BEKLEYENLER VAR"

6-7 gündür sırada bekleyenlerin olduğunu ifade eden tır sürücüsü Ahmet Bayraktar ise "Devletimiz bu sıralara çözüm bulmak için kapıyı yeniledi, fakat bu da çözüm olmadı. Yeni bir sistem düşünülmeli ya da memuru artırmak gerekiyor. Karşı ülkede sorun varsa oraya baskı yapılmalı. 'İhracatla yükseleceğiz' diyoruz. Bazı araçlarda yaş sebze var ama 6 gündür sırada. Bu ne kadar mantıklı?" diyerek önlem alınmasını istedi.

Sarp Sınır Kapısı'nda 21 kilometrelik tır kuyruğu

Sarp Sınır Kapısı'nda 21 kilometrelik tır kuyruğu

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